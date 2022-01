Batgirl fa la storia: Ivory Aquino sarà il primo personaggio trans del DCEU!

Dopo aver visto Brendan Fraser in azione come villain Firefly nell'ultimo video dal set di Batgirl, proseguono senza sosta gli aggiornamenti sul primo stand-alone dedicato a Barbara Gordon, che oggi torna a far parlare di sé con un'importante notizia di casting.

L'attrice trans Ivory Aquino è stata ufficialmente scelta per interpretare Yeoh, che sarà ufficialmente il primo personaggio trans ad apparire in un film live-action della DC Comics: Yeoh è un personaggio dei fumetti che appare nella serie "Batgirl: Year One", che secondo quanto riferito sarà la principale fonte d'ispirazione del film attualmente in produzione. Si tratta di una barista Yeoh destinata a diventare la migliore amica di Barbara Gordon, ed è stata creata da Gail Simone per i disegni di Ardian Syaf: la sua prima apparizione tra le pagine della DC Comics risale al 2011.

Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life) stanno dirigendo Batgirl per la DC Films e il servizio di streaming on demand HBO Max, che pubblicherà il titolo in via esclusiva. Nel cast J.K. Simmons (nel ruolo del padre di Barbara, il commissario di polizia di Gotham City Jim Gordon, già apparso in Justice League), Brendan Fraser (nel ruolo del cattivo principale Firefly), Michael Keaton come Batman (ruolo nel quale tornerà per la prima volta in The Flash, atteso per novembre 2022) e Jacob Scipione (in un ruolo attualmente sconosciuto).

Per altri approfondimenti guardate le nuove foto dal set di Batgirl.