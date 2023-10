Batgirl, la storia del film cancellato diventerà a sua volta un film?

Nel nutrito catalogo di film girati ma mai usciti, al di fuori di ogni aspettativa, figura anche Batgirl di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La pellicola, scartata da Warner Bros, vedeva come protagonista Leslie Grace, accanto a nomi acclamati di Hollywood come Brendan Fraser e l'iconico Batman di Michael Keaton. Ma potrebbe non essere tutto perduto.

Batgirl era un prodotto già pronto per arrivare in sala e il regista Bilall Fallah, infatti, spera che tutto il materiale realizzato arrivi, in un modo o nell'altro sul grande schermo. E fa capolinea un'insolita idea: realizzare un documentario sul film cancellato!

“Non credo che Batgirl uscirà mai - ha detto Fallah a Cinepop - Dipende dalla Warner. Ho ancora la speranza che un giorno faremo un documentario sul film e poi potremo mostrare cosa stava succedendo. O forse un film/serie di animazione con la stessa storia che stavamo realizzando”. Chissà se la trama di Batgirl, un giorno, diventerà un film d'animazione!

Per il regista la nascita di Batgirl è ancora degno di sorprendere il pubblico, in qualunque forma questa possa arrivare finalmente al pubblico. Batgirl era un incrocio tra Nolan e Tim Burton, un particolarissimo mix di stili che incuriosisce non poco ma che non vedremo mai nella sua forma originale, anche se l'idea di un documentario su un film mai arrivato al cinema con gli occhi dell'industria cinematografica attuale potrebbe essere una scelta vincente.