Batgirl: una star del film pubblicata una foto 'rubata' dal cinecomix con Leslie Grace

Dopo le prime dichiarazioni di Leslie Grace sulla cancellazione di Batgirl, anche un'altra star del cinecomix DC Films che non vedrà mai la luce è comparsa sui social per manifestare il suo disappunto nei confronti della decisione di Warner Bros. Discovery.

Si tratta dell'attore Jacob Scipio, che sulle sue Storie di Instagram, come potete vedere in calce all'articolo, ha rivelato una scena a dir poco esplosiva tratta da Batgirl dopo che la Warner Bros. Discovery ha deciso di accantonare l'adattamento DC Comics costato 90 milioni e quasi giunto al completamento in post-produzione: la scena ritratta dal fotogramma sembra mostrare la Batgirl di Leslie Grace in costume da vigilante e il boss mafioso di Gotham Anthony Bressi (Scipio) di fronte ad un'enorme esplosione, apparentemente causata dal villain del film, il piromane Firefly (interpretato da Brendan Fraser). In precedenza, la scena era stata anticipata a gennaio scorso durante con alcune foto trapelate dal set di Glasgow, in Scozia.

Ricordiamo che queste sono ore concitate per Warner Bros Discovery, che secondo quanto riportato sarebbe intenzionata a tagliare circa 3 miliardi di dollari di spese: solo questa mattina, infatti, è stato riportato che anche lo spinoff di Flash dedicato a Supergirl sarà cancellato com'è accaduto a Batgirl, mentre sempre in queste ore sono emerse novità sul confuso ruolo di Batman in Aquaman 2. Un minimo di decisione sembra invece arrivare da Joker Folie à Deux: dopo aver annunciato la data d'uscita del progetto, infatti, gli ultimi report di The Wrap suggeriscono che Joker 2 sarà ambientato in gran parte nel manicomio Arkham, famoso istituto di igiene mentale i cui corridoi chiudevano il primo episodio della saga con Joaquin Phoenix.

Continueremo ad aggiornarvi su tutte le novità dal mondo DC Films, quindi rimanete sintonizzati.