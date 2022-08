Batgirl, la solidarietà di Kevin Feige, James Gunn e Edgar Wright ai registi del film

In un momento buio una parola di conforto può fare la differenza, pur non potendo certo eliminare alla radice il problema: mai come ora Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi del Batgirl improvvisamente cancellato da Warner Bros., saranno dunque sicuramente ben contenti di poter contare su un nutrito gruppo di colleghi.

Dopo aver svelato una foto del Batman di Michael Keaton che avremmo dovuto vedere nel film con Leslie Grace, infatti, i due registi hanno rivelato di esser stati immediatamente contattati da alcuni pezzi grossi dell'industria cinematografica: "Grazie a tutti per i messaggi di supporto arrivati da tutto il mondo. Registi di successo come James Gunn ed Edgar Wright, le vostre parole gentili e la vostra esperienza significano un sacco per noi in questo momento difficile" si legge in un post di Adil El Arbi su Instagram.

Anche Kevin Feige, che con i due ha avuto modo di collaborare per Ms. Marvel, ha voluto far sentire la sua vicinanza ai registi: "Amici miei, volevo farvi sapere che siete entrambi nei nostri pensieri. Sia per la splendida notizia del matrimonio (meraviglioso!) che per le sconcertanti novità su Batgirl. Sono davvero fiero di voi e del lavoro che avete svolto, in particolare su Ms. Marvel ovviamente!" si legge nel messaggio del boss di Marvel Studios.

Insomma, Adil El Arbi e Bilall Fallah potranno sicuramente contare su un nutrito gruppo di amici in questo momento davvero assurdo: niente di tutto ciò, naturalmente, servirà ad attutire la delusione per un progetto abortito in maniera davvero inspiegabile. Qui, a tal proposito, trovate le parole del CEO di Warner Bros. Discovery sulla cancellazione di Batgirl.