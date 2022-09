Batgirl, i Simpson avevano previsto la cancellazione? Sui social spunta un vecchio video

Della cancellazione di Batgirl si parlerà per un bel po' di tempo ancora, essendo senza dubbio una delle più clamorose decisioni prese da una major della settima arte in questi ultimi anni: ciò che potrebbe sorprendervi (o forse non troppo), però, è che qualcuno, dell'assurdo dietro front di Warner, aveva parlato già un po' di tempo fa.

Stiamo ovviamente parlando de I Simpson: lo show ideato da Matt Groening non è nuovo a profezie di ogni genere (qui, a tal proposito, trovate un nostro approfondimento su tutte le volte che i Simpson hanno predetto il futuro), e pur non facendo riferimento esplicitamente a un film sulla supereroina DC sembrerebbe aver fatto centro anche stavolta.

In un video rilanciato in queste ore sui social e tratto da un vecchio episodio della serie sulla famiglia di Homer e Marge, infatti, si vedono alcuni produttori decidere di cancellare la distribuzione di un film dal budget piuttosto alto per "questioni di assicurazione". La situazione è comunque leggermente diversa rispetto a quella inerente al film di Leslie Grace, che neanche ha avuto modo di fare il suo esordio in sala: la sostanza, però, resta all'incirca quella!

Speriamo, ovviamente, che casi come quello del film con Michael Keaton e Brendan Fraser non debbano più ripetersi, con o senza profezie made in Springfield: qui, comunque, trovate un fan trailer di Batgirl approvato addirittura dai registi del film.