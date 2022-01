Batgirl, sul set spunta Robin! Nel film c'è anche lui oltre al Batman di Michael Keaton?

Questa mattina i fan hanno potuto ammirare la prima immagine di Batgirl con Leslie Grace nel costume della supereroina di Gotham City, ma con le riprese del film attualmente in corso sono spuntate in rete anche alcune nuove foto leak dal set.

Dopo che nei giorni scorsi le prime immagini dai luoghi delle riprese avevano mostrato degli easter-egg relativi al Lex Luthor di Zack Snyder, a Black Canary, alla Corte dei Gufi e alla Vicky Vale del Batman di Tim Burton, i fan DC hanno perso il senso dell'orientamento e hanno iniziato a domandarsi in quale universo narrativo sarà ambientato il film diretto da Adil El Arbi and Bilall Fallahì. Ma ora le cose sono destinate a complicarsi con la diffusione di una nuova foto dal set di Batgirl che mostra anche Robin, la celebra spalla di Batman.

Come potete vedere in calce all'articolo, sul set di Glasgow (città che ha recentemente ospitato anche i set di The Batman e The Flash) è spuntato un murales partorito dal reparto delle scenografie che mostra un'immagine di Batman e Robin: il Batman in questione è chiaramente quello di Michael Keaton, ma la presenza di Robin al suo fianco ha stupito i fan DC, dato che questa è la prima volta che il "Batman originale" viene mostrato insieme al suo famoso braccio destro, che può addirittura vantare il suo classico costume dei fumetti. Al momento non è chiaro se, oltre al Batman di Michael Keaton, nel film di Batgirl apparirà anche Robin, ma per lo meno questo graffito sembrerebbe dimostrare che il Ragazzo Meraviglia esiste (o è esistito) in questo universo narrativo ... qualsiasi esso sia.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, ecco la risposta del regista di Batgirl agli haters del costume di Leslie Grace.