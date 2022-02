Batgirl: dal set altri indizi sulla presenza di Lex Luthor e la Suicide Squad

Già qualche tempo fa si era intuito che Lex Luthor avrebbe fatto parte dell'universo narrativo raccontato nel film su Batgirl ma adesso arrivano nuovi indizi dal set della pellicola con Leslie Grace sul fatto che il supercriminale e nemesi di Superman potrebbe effettivamente fare la sua comparsa nel film targato DC Extended Universe.

Una nuova immagine dal set di Batgirl, infatti, ci mostra una prima pagina del Gotham Globe, il quotidiano di Gotham che compare al cinema fin dal primo Batman di Tim Burton del 1989 (vi lavorava il giornalista Alexander Nox e per un periodo la fotografa Vicky Vale). Il titolo, quindi, cita sia Lex Luthor che Belle Rive, ossia la prigione di massima sicurezza nella quale sono rinchiusi i criminali che hanno formato la Suicide Squad nei due film ad essa dedicati. Purtroppo, questo non risponde alla domanda se Luthor sarà effettivamente nel film e se sarà ancora Jesse Eisenberg a interpretarlo.

Tempo fa, lo stesso Eisenberg si era detto interessato a tornare nei panni di Lex Luthor: "Mi prendete in giro? Impazzirei di gioia se potessi interpretarlo di nuovo, è stato il personaggio più interessante che abbia mai interpretato. All'epoca non avevo la minima idea se pensassero o meno ad un sequel per il film, ma per me fu esilarante. Mi piacerebbe interpretare Lex ancora e ancora, ma purtroppo non ho idea di cosa abbiano in serbo per il personaggio. Se me lo lasceranno interpretare di nuovo? Non saprei, ma mi piacerebbe molto. Il personaggio è aperto ad ogni genere d'interpretazione. Non ha nessun canone o ruolo prefissato, il pubblico non ha bisogno di immedesimarsi in lui, quindi gode di una libertà che è davvero unica per gli attori".

Batgirl, con protagonista Leslie Grace, vedrà altresì il ritorno di J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon e di Michael Keaton in quelli di Batman. Proprio pochi giorni fa è trapelato un video del Batman di Keaton sul set (dove si trattava probabilmente di una controfigura) in compagnia proprio di Gordon.