Batgirl, i Russo duri con Warner: 'Questa sociopatia si ritorcerà contro le aziende'

Della cancellazione repentina di Batgirl si continuerà a parlare per un bel po' di tempo: il (fu) film con Leslie Grace ha subito un trattamento che mai si era registrato prima, anche in un ambiente spietato come quello della settima arte. Gli ultimi ad esprimersi sulla questione sono stati due che di cinecomic ne sanno qualcosa, i fratelli Russo.

Mentre si parla di un possibile salvataggio di Batgirl da parte di James Gunn dopo l'arrivo del regista di Guardiani della Galassia a capo dei neonati DC Studios, infatti, i registi di Avengers: Infinity War e Captain America: Civil War non risparmiano critiche decisamente aspre a questo modo di agire delle grandi produzioni.

"È assurdo pensare che un film dal profilo così alto, di così costoso, sia stato assassinato in questo modo. È triste, ma questo business vive un periodo in cui questa sociopatia aziendale rischia di ritorcersi contro [alle grandi produzioni], perché la gente è spaventata" sono state le parole di Joe Russo durante un'intervista rilasciata in compagnia del fratello Anthony.

Vedremo se ci saranno effettivamente delle reazioni all'assurdo comportamento di Warner: certo è che una situazione del genere resterà una macchia difficilmente eliminabile nella storia della compagnia. Recentemente, intanto, anche Brendan Fraser ha definito una tragedia la cancellazione di Batgirl.