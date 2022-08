Batgirl, rumor clamoroso: Warner Bros stoppa tutto, il film non uscirà?

Secondo quanto riferito, l'imminente film di Batgirl verrà accantonato, nonostante la sua uscita fosse prevista per la fine dell'anno su HBO Max e con un budget a disposizione di $ 70 milioni.

La clamorosa notizia sulla mancata realizzazione della pellicola arriva direttamente dal New York Post, che ha citato una "fonte principale di Hollywood" senza nome. Secondo l'articolo infatti, "Batgirl non arriverà nei cinema o nel servizio di streaming HBO Max. I fan non lo vedranno".

Inoltre, il budget iniziale di 70 milioni di dollari stanziato per il film della Warner Bros sarebbe stato sottostimato. Come affermato dall'articolo, "il budget era in realtà di oltre $ 100 milioni".

Tutte queste notizie arrivano dopo le prime proiezioni di prova della pellicola, che avrebbero riportato scarsi risultati con il pubblico. Secondo la fonte del NYP, Warner Bros avrebbe descritto il film come "irrecuperabile".

Se questa notizia si rivelasse vera, sarebbe un vero peccato dal momento che il film avrebbe dovuto presentare un grande cast, come l'attrice di "In The Heights" Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, AKA Batgirl, o JK Simmons nel ruolo del commissario Gordon visto in Justice League di Zack Snyder. E naturalmente, l'attesissimo ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne, AKA Batman, dopo i film di Tim Burton.

E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.