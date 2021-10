Batgirl rimpiazzerà Harley Quin nel sequel di Birds of Prey? Gli ultimi rumor

Mentre i fan si chiedono ancora se Birds of Prey 2 si farà, voci di corridoio sembrano indicare che il progetto è vivo e vegeto, ma che al posto di Harley Quinn potremmo avere Batgirl.

Il rumor arriva da The Hashtag Show, che basandosi su una presunta outline del progetto apparentemente da poco approvato in casa Warner Bros., avrebbe constatato l'assenza del personaggio interpretato da Margot Robbie.

Al momento non sarebbero disponibile molti dettagli al riguardo, ma si tratterebbe effettivamente di un sequel del film del film del 2020, e dovremmo rivedere Black Canary, Huntress e Renee Montoya (sebbene non siano stati fornite informazioni sulle interpreti).

Dopotutto, Black Canary avrà un suo spin-off che vedrà nuovamente Jurnee Smollet nel ruolo, ed è facile pensare che possa tornare anche sul grande schermo, mentre le altre attrici hanno più volte espresso la volontà di apparire in un sequel.

Intanto, pare che dalla outline sia emersa anche la presenza di Barbara Gordon a.k.a. Batgirl nel film, e anche qui è probabile che possa essere l'interprete scelta per il film di HBO Max su Batgirl, Leslie Grace, a vestire i panni dell'eroina.

Il villain menzionato nella bozza è infatti The Calculator, che "come nei fumetti avrà una vera ossessione per Barbara Gordon, un'ossessione che si dimostrerà letale".

Il report si conclude ricordando che ci sarebbero ancora molte scelte creative da compiere per Birds of Prey 2, a partire dal regista, quindi difficilmente il progetto potrà essere realizzato prima di due o tre anni.

Vedremo nei prossimi mesi se tali voci si riveleranno veritiere, e se Warner Bros. deciderà di proseguire con il progetto.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.