Batgirl, i registi sul set con Edgar Wright: 'Il suo stile ha influenzato il nostro film'

Dopo anni di lavorazione, le riprese del film su Batgirl si sono concluse all'inizio di questa primavera, portandoci a un passo dal vedere la Barbara Gordon di Leslie Grace in un nuovo contesto cinematografico. Impegnati quindi nella post-produzione, i due registi si sono scattati una foto con Edgar Wright, grande ispirazione per il cinecomic.

Il film ispirato ai fumetti DC sarà diretto da Bilall Fallah e Adil el Arbi, il cui lavoro include Bad Boys for Life e diversi episodi della serie Ms. Marvel di Disney+. Sembra proprio che Fallah e el Arbi porteranno un sapore unico a Batgirl - e hanno appena usato i social media per far notare un'influenza incredibilmente specifica nel film.

In un post sui loro account Instagram, che potete vedere qui sotto, Fallah e el Arbi sono in posa con il regista di La notte dei morti dementi e Scott Pilgrim vs. the World, Edgar Wright. Come rivela la didascalia, Fallah e el Arbi si sono imbattuti in Wright per strada, proprio mentre parlavano di come Batgirl avesse bisogno di "più Edgar Wright in fase di montaggio".

Batgirl includerà il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, oltre a J.K. Simmons come Commissario James Gordon (il padre di Barbara Gordon/Batgirl), Brendan Fraser nei panni del villain Firefly, Ivory Aquino nei panni di Alysia Yeoh e Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai in ruoli attualmente sconosciuti.

Il film dovrebbe uscire su HBO Max entro la fine del 2022, ma non ha ancora una data di uscita e visto il rinvio dei titoli Warner/DC pare inevitabile anche lo slittamento del film di Fallah e Arbi. Con The Flash che dovrebbe portare il Batman di Keaton nell'universo DCEU, posticipato appunto all'estate del 2023, resta da vedere se i piani per Batgirl rimarranno immutati. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.