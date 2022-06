Batgirl, i registi rivelano: 'Nessuna rivalità con l'MCU, Kevin Feige si è congratulato'

Bilall Fallah e Adil El Arbi sono i registi scelti per Batgirl, il nuovo film DC con protagonista Leslie Grace e come sicuramente saprete, i due sono anche al timone di Ms. Marvel, la nuova serie MCU dedicata a Kamala Kahn e a quanto pare, tra i due franchise non c'è alcuna competizione a differenza di ciò che i media vogliono far credere.

In una recente intervista la coppia ha rivelato di aver avuto tutto il supporto possibile da Kevin Feige e da tutti i suoi colleghi, e ciò ha reso questa nuova esperienza cinematografica ancora più entusiasmante.

"Abbiamo scritto ai Marvel Studios una e-mail in cui dicevano che avremmo fatto Batgirl, e poi Kevin Feige, Victoria Alonso e Lou [D'Esposito] hanno si sono congratulati con noi. Erano super felici. La gente dice che c'è una terribile rivalità, ma non è assolutamente così. Si danno spinta a vicenda e abbiamo potuto appurare in prima persona che tra DC e Marvel e le cose non sono come sembra" ha detto Bilall Fallah a The Hollywood Reporter.

Adil El Arbi ha poi aggiunto: "Sono grandi fan l'uno dell'altro. Kevin ci ha fatto un sacco di domande, chiedendoci come andavano le cose e chiedendo addirittura degli spoiler. É un vero fan, quindi è stato davvero fantastico".

Sebbene ci siano ovviamente differenze tra Ms. Marvel e Batgirl, ci sono anche somiglianze, in particolare per il fatto che entrambe le storie sono storie di origine, qualcosa di cui la coppia ha recentemente parlato con Variety.

"Per entrambe, è una storia di origine", ha detto Fallah. "Devono crescere e trovare un modo per essere ciò che devono diventare: un supereroe. D'altra parte, è completamente diverso. Ms. Marvel è un'adolescente, super colorata e giovane, e poi c'è Batgirl a Gotham City con Batman, che è più oscura. I loro viaggi sono simili in quanto devono imparare a diventare un supereroe, assumersi le proprie responsabilità e crescere".

Intanto è ormai confermato il ritorno del Batman di Michael Keaton in Batgirl. Cosa ne pensate di questo nuovo film DC dedicato all'eroine di Gotham City? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.