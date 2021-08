Batgirl, i registi offrono un primo sguardo al copione del film con Leslie Grace

Nel giro di un paio di mesi il film di Batgirl ha trovato non solo i suoi registi, ma anche la sua protagonista, l'attrice di Sognando a New York Leslie Grace. Adesso però si inizia a lavorare, con tanto di copione alla mano.

È stato uno dei registi del film, Adil El Arbi, a mostrarci nelle sue storie di Instagram la prima foto del copione di Batgirl scritto da Christina Hodson (già sceneggiatrice di Flash e Birds of Prey), con l'unica aggiunta di un'emoji a tema (pipistrello) e dell'hashtag #Batgirl.

Sembra dunque imminente l'inizio delle riprese del film annunciato ormai da diverso tempo, ma che ha faticato un po' a trovare la giusta guida dopo che Joss Whedon ha deciso di abbandonarne la regia.

Un'esclusiva HBO Max, e quindi non diretto nelle sale cinematografiche, ma solo sul piccolo schermo, Batgirl racconterà la storia di Barbara Gordon, la figlia del Commissario Gordon della GCPD.

Questo però è solo uno dei tanti progetti DC in fase di sviluppo al momento: abbiamo infatti in cantiere, oltre ai "soliti noti", anche un lungometraggio su Zatanna la cui sceneggiatura sarà affidata a Emerald Fennell, la regista di Una Donna Promettente; per non parlare poi delle varie tv in produzione per HBO Max, come quella su Green Lantern e Justice League Dark.

