Batgirl, i registi sulla cancellazione: 'Un trauma, speriamo nell'Oscar a Brendan Fraser'

Nel corso di una lunga intervista riportata da Variety, Adil El Arbi & Bilall Fallah sono tornati a parlare della bruttissima cancellazione di Batgirl, avvenuta a riprese ormai ultimate. I due registi hanno rivissuto il trauma di quell'esperienza ma hanno espresso la loro felicità per Brendan Fraser, le cui chance da Oscar potrebbero essere utili.

Erano passati due giorni dal matrimonio del regista Adil El Arbi in Marocco quando lui e il suo co-regista Bilall Fallah hanno ricevuto la notizia che il loro film Batgirl, da poco terminato e costato 90 milioni di dollari, sarebbe stato accantonato come parte di una mossa di risparmio per la Warner Bros Discovery sotto la nuova direzione di David Zaslav.

"È stata un'esperienza traumatica", ha dichiarato Bilall al Red Sea International Film Festival, aggiungendo che lui ed El Arbi hanno vissuto "tutti i tipi di emozioni". "All'epoca era una cosa senza precedenti, quindi era come la storia del cinema, ma in un modo folle", ha detto El Arbi al Red Sea Studio di Deadline.

Il duo di registi belgi, entrambi nati in Marocco, era presente al festival questa settimana con il loro lungometraggio Rebel, una storia che segue due fratelli belgi che si uniscono all'ISIS.

Sebbene il film con Leslie Grace abbia terminato le riprese, "non è ancora finito, tutt'altro", ha dichiarato El Arbi, che ha detto di aver montato solo una versione del film. "C'era ancora molto lavoro da fare, ma hanno detto che si trattava di decisioni finanziarie e quindi il film non potrà mai uscire", ha detto El Arbi.

Fallah ha detto di essersi sentito "molto male" per tutti gli attori, come Grace, J.K. Simmons, Michael Keaton e Brendan Fraser, oltre che per la troupe, gli sceneggiatori e i fan. "Ma abbiamo ricevuto così tanto sostegno da parte di tutta l'industria, dai registi agli sceneggiatori, agli studios, che ci hanno davvero supportato in questo momento davvero difficile e abbiamo sentito che non eravamo soli, e questo è positivo".

Alla domanda se ci sia la possibilità per il pubblico di vedere il film in futuro, El Arbi ha risposto "no, per niente".

"Non c'è nulla che possiamo fare per influenzarli, ma quando vedi Brendan Fraser, che forse vincerà un Oscar per The Whale, è come se questo ci aiutasse perché ha fornito un'interpretazione da Oscar". E ha aggiunto: "Se dovesse uscire, c'è ancora molto lavoro da fare e non so se torneranno indietro per questo".

La Warner Bros Discovery ha eliminato il progetto DC in agosto per sfruttare una manovra di "purchase accounting" a disposizione a causa del cambio di proprietà della società. Tale opportunità è scaduta a metà agosto, quindi lo studio ha scelto di approfittare di una situazione in cui non avrebbe dovuto sostenere alcuna perdita mentre cercava di trovare 3 miliardi di dollari per risparmiare sui costi. Recentemente, il CEO di Warner ha difeso la cancellazione di Batgirl.

Alla domanda se il duo sarebbe reticente a lavorare di nuovo con la Warner Bros, hanno risposto: "Ci piacerebbe lavorare per un progetto DC in futuro, ma l'unica richiesta sarebbe che il film deve uscire. Questa sarebbe l'unica richiesta". Bilall ha aggiunto: "Siamo ancora fan dell'universo DC".