Batgirl, il regista: 'Volevamo salvare le scene girate, ma non ce lo hanno permesso'

La cancellazione di Batgirl ha stupito l'intero mondo dell'intrattenimento ma a quanto pare, ha stupito soprattutto i registi Bilall Fallah e Adil El Arbi che hanno cercato di salvare ciò che potevano dai server HBO Max, provando addirittura a filmare alcune delle clip archiviate con i propri smartphone.

In un'intervista tradotta da The Direct si legge: "Non abbiamo niente. Adil mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vai avanti! Spara tutto sul tuo telefono!' Sono andato sul server... Tutto era sparito. Eravamo scioccati... Volevamo salvare le scene girate, ma non ce lo hanno permesso. Hanno cancellato perfino le scene in cui c'era Batman".

Fallah ha poi aggiunto: "I ragazzi della Warner Bros. ci hanno detto che non era un problema di talento da parte nostra o dell'attrice Leslie Grace. Questa scelta non ha nulla a che vedere con la qualità del film. Eravamo nel bel mezzo del montaggio. C'era molto lavoro da fare, quindi non era come se il film fosse finito! La Warner Bros. ci ha detto che la cancellazione dipende da un cambiamento di strategia aziendale, una decisione presa per fare economia e risparmiare qualche soldo".

E mentre si dibatte ancora sugli effettivi motivi della cancellazione, in molti si chiedono quale sarà il futuro di Batgirl e se, presto o tardi vedremo Barbara Gordon in altri film di questo universo condiviso. Voi cosa ne pensate? Leslie Grace ha ancora qualche speranza? Ditecelo nei commenti.