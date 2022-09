Batgirl, pubblicato un fan trailer incredibile! E il regista del film DC approva

La cancellazione di Batgirl continua a far parlare del cinecomix DC Films con Leslie Grace, in queste ore tornato al centro dell'attenzione con un fan-trailer davvero ben fatto realizzato dagli artisti di Corridor Digital.

Gli artisti, noti per le loro creazioni con gli effetti visivi, sono stati in grado di ricreare un finto-trailer per Batgirl servendosi dell'attrice Jordan Coleman, che si è finta la Barbara Gordon di Leslie Grace e intorno alla quale è stata aggiunta una combinazione di filmati originali e riprese di vecchi film. Il lavoro sull'opera è stato così meticoloso che creatori ne hanno accompagnato la pubblicazione con un video dietro le quinte di ben 23 minuti che descrive in dettaglio come sono stati realizzati i costumi, gli effetti e tanto altro ancora. Inoltre, il finto trailer di Batgirl è stato condiviso anche da Adil El Arbi, uno dei registi del film.

Batgirl è stato interpretato da Leslie Grace nel ruolo dell'eroina titolare. Il cast include anche JK Simmons nel ruolo del commissario Gordon e l'amatissimo Brendan Fraser nei panni del cattivo principale del film, Firefly. Inoltre, il film avrebbe visto anche Michael Keaton nei panni di Batman, con l'attore che avrebbe ripreso il ruolo di Bruce Wayne interpretato per la prima volta in Batman di Tim Burton del 1989.

Sfortunatamente per i fan, però, Warner Bros Discovery ha preso la decisione di cancellare definitivamente il film nonostante l'opera si trovasse già in fase di post-produzione.