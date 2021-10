Batgirl: i provini anticipano l'esordio di un famoso personaggio della saga DC

Dopo anni di lavorazione, il film di Batgirl della DC è ufficialmente in pre-produzione e ora che tutto è pronto per l'inizio dei lavori, un nuovo post sui social pubblicato dalla 'Kate Ringsell Casting' ha anticipato ai fan il debutto di un famoso personaggio dei fumetti DC Comics.

Come potete vedere in calce all'articolo, il post di Twitter segnala i provini per "un film d'azione senza titolo della Warner Bros." per il quale è richiesta una donna transgender asiatico-americana di circa vent'anni. Immediatamente i fan hanno puntato il dito verso Batgirl, le cui riprese partiranno nelle prossime settimane a Glasgow, e da lì in molti sono risaliti ad Alysia Yeoh, una delle migliori amiche di Barbara Gordon nei fumetti. Creata da Gail Simone e Ardian Syaf, Alysia ha debuttato per la prima volta in Batgirl #1 del 2011, quando lei e Barbara sono diventate coinquiline. Pittrice e barista che aspira a diventare una chef professionista, Alysia è diventata inseparabile da Barbara, relazione che si è stata complicata quando la ragazza ha frequentato brevemente James Gordon Jr., il fratello serial killer di Barbara. Alysia ha poi fatto coming out come donna transgender in Batgirl #19, cosa che ha fatto di lei il primo personaggio transgender della DC Comics.

Aggiungendo benzina sul fuoco delle speculazioni, tra l'altro, nelle scorse ore ci ha pensato nientemeno che Gail Simone: la fumettista, creatrice di Alysia, ha commentato su Twitter la notizia definendola una "coincidenza piuttosto grande", suggellando il post con uno smile. La notizia, lo ricordiamo, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del primo concept art di Batgirl e dell'annuncio dell'ingresso nel cast di Jacob Scipio.

Batgirl vedrà Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, con J.K. Simmons che dovrebbe tornare nei panni del commissario James Gordon. Il progetto, esclusiva HBO Max, è diretto dai registi della serie tv Ms. Marvel e Bad Boys For Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, con una sceneggiatura di Christina Hodson, autrice di Birds of Prey e The Flash di Andy Muschietti.