Batgirl ora è una priorità: Warner alla ricerca di un nuovo regista

Dopo l'abbandono di Joss Whedon, il film stand-alone dedicato al personaggio di Batgirl sembra aver subito una battuta d'arresto. O, almeno, fino ad oggi.

Il sito Heroic Hollywood conferma che la Warner Bros. Pictures ha dato priorità assoluta al progetto e sarebbe già alla ricerca di un nuovo regista a cui affidare questo nuovo cinefumetto di casa DC Comics. Almeno per il momento non ci sono nomi che circolano in rete.

Sia Nicolas Winding Refn, "controverso" regista di Drive e Solo Dio Perdona, che la regista Andrea Berloff (Le Regine del Crimine), si sono definiti interessati ad una potenziale regia del cinefumetto in questione.

Stando alle informazioni che circolano in rete al momento, infatti, la Warner starebbe puntando molto su Batgirl come prossimo progetto cinematografico ispirato ai fumetti della DC, ma anche su Supergirl, i cui rumor vogliono le riprese fissate per il 2020. Christina Hodson (Bumblebee) ha scritto la sceneggiatura; prima di lei Whedon era stato ingaggiato per scrivere e dirigere la pellicola.

Tra gli altri progetti di casa DC in arrivo, oltre a Joker, ricordiamo anche Wonder Woman 1984 e Birds of Prey, mentre in fase di sviluppo ci sono titoli come Flash, New Gods, Shazam! 2, Aquaman 2, The Trench, The Suicide Squad, Black Adam e l'atteso The Batman.