Batgirl, il CEO di Warner Discovery difende la cancellazione: 'Non è stato per soldi'

Non c'è dubbio che la decisione di cancellare l'uscita di Batgirl a riprese già completate è destinata a costituire un precedente nel mondo di Hollywood e nel modo in cui certe produzione verranno gestite in future. Tuttavia, il nuovo presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha difeso la decisione spiegandone le motivazioni.

Durante l'incontro della Warner con gli investitori, Zaslav ha fatto del suo meglio per placare alcuni mormorii. "Voglio essere chiaro", ha affermato Zaslav. "Non ci siamo sbarazzati di nessuna produzione che ci stesse aiutando".

"È molto più di un semplice conteggio di quanto abbiamo risparmiato sulle spese", ha proseguito Zaslav di fronte all'intera platea. "È più di un semplice numero. Stiamo fondamentalmente ripensando e reimmaginando il modo in cui questa organizzazione è strutturata. E stiamo dando ai dirigenti delle nostre business unit la possibilità di trasformare le loro organizzazioni con una mentalità da proprietari e una visione di qualità e responsabilità".

In precedenza, alla società erano stati chiesti commenti sulla decisione di non confermare l'uscita nelle sale di Batgirl. Naturalmente, molti fan non vedevano l'ora di vedere Leslie Grace sul grande schermo.

"La decisione di non distribuire Batgirl riflette il cambiamento strategico della nostra leadership per quanto riguarda l'universo DC e HBO Max", aveva dichiarato un portavoce della Warner Bros. "Leslie Grace è un'attrice di incredibile talento e questa decisione non riflette la sua performance. Siamo incredibilmente grati ai registi di Batgirl e Scoob! Holiday Haunt e ai rispettivi cast e speriamo di poter collaborare nuovamente con tutti loro nel prossimo futuro".

Anche Brendan Fraser, che nel film avrebbe interpretato il villain Firefly, si è detto dispiaciuto di non poter vedere Leslie Grace all'opera:

"Leslie Grace è stata una grande Batgirl" ha dichiarato Brendan Fraser. "È un'attrice estremamente dinamica, ha fatto una grande prestazione nel nostro film. È una notevole professionista. Sono sicuro che farà molta strada in futuro, e non vedo l'ora di vedere i prossimi film ai quali lavorerà. Se dovessi tramandare una lezione di vita da questa esperienza, a lei o al me stesso più giovane, direi: tenete duro, state andando bene, non dovete dimostrare niente."