Batgirl: Penelope Cruz amerebbe essere la protagonista della versione di Pedro Almodovar

Tempo fa vi avevamo riportato l'indiscrezione che se mai avesse diretto un suo cinecomic, Pedro Almodovar avrebbe scelto Batgirl, come personaggio sul quale puntare. Ora in una nuova intervista concessa a Variety, Penelope Cruz ha affermato che non vedrebbe assolutamente l'ora di essere la protagonista di questo fanta-progetto nei cinecomic.

Nonostante le dichiarazioni di Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, il regista spagnolo aveva infatti rivelato di non disdegnare affatto l'idea di mettersi al lavoro su un cinecomic, ammettendo di avere già in mente la protagonista perfetta per l'occasione, Batgirl, appunto. "Mi piacerebbe fare qualcosa su Batgirl, ma dovrei farlo a modo mio", aveva detto Almodovar. Beh, prima di tutto dovrebbe trovare l'attrice giusta e chi meglio di Penelope Cruz?

Ai microfoni di Variety, l'attrice Premio Oscar ha dichiarato: "Sembra così figo. Non ho nemmeno bisogno di leggere la sceneggiatura... Non ho mai fatto un film di quel genere, ma con Pedro sarebbe rivoluzionario".

Ovviamente questo progetto non verrà mai realizzato, almeno non nel prossimo futuro, poiché la Warner ha già in produzione il Batgirl con Leslie Grace diretto da Adil El Arbi e Billal Fallah e che conterrà il ritorno del Batman di Michael Keaton. Con il posticipo di Flash al 2023, anche Batgirl sarà sicuramente rimandato dalla fine del 2022 all'anno prossimo, poiché molti degli eventi della storia probabilmente scaturiranno da quello che avverrà nel film di Andy Muschietti.

Intanto alla Warner sta tenendo banco la problematica situazione di Ezra Miller, con i suoi progetti congelati a causa dell'arresto dell'attore e delle sue problematiche proprio sul set della pellicola di Muschietti.

Ricordiamo che Batgirl non uscirà al cinema ma arriverà direttamente in streaming su HBO Max.