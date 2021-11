Batgirl, Pedro Almodóvar vorrebbe realizzare un film sull'eroina DC

C'è un grande regista del cinema internazionale che non disdegnerebbe un tuffo nel mondo dei cinecomic: Pedro Almodóvar ha infatti rivelato di voler realizzare un film su Batgirl.

Il mondo dei cinecomic non è per tutti, almeno per quanto riguarda i registi. Molti filmmaker non fanno segreto del loro scarso gradimento del genere, come Martin Scorsese che per primo criticò i film Marvel, o più recentemente Ridley Scott, mentre c'è chi invece un film di supereroi vorrebbe dirigerlo, come Pedro Almódovar.

Il regista spagnolo ha infatti rivelato di non disdegnare affatto l'idea, ammettendo di avere già in mente la protagonista perfetta per l'occasione: Batgirl.

Durante la proiezione per la stampa di Madres Paralelas all'AFI Fest, gli è infatti stato chiesto se fosse nelle sue intenzioni un giorno dedicarsi al genere, e Almodóvar ha risposto in modo inaspettatamente specifico "Mi piacerebbe fare qualcosa su Batgirl, ma dovrei farlo a modo mio".

Non sorprende la scelta di un personaggio femminile vista la centralità che questi hanno solitamente nel cinema di Almodóvar, ma sarebbe decisamente interessante vedere che forma avrebbe e che direzione potrebbe prendere un cinecomic su Batgirl diretto da lui.

Intanto, su HBO Max avremo modo di vedere come sarà la Batgirl di Leslie Grace nel film di Adil El Arbi e Billal Fallah, anche se non ancora di preciso quando uscirà la pellicola.