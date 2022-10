Batgirl, quanto è stato pagato Michael Keaton per il film DC poi cancellato?

Michael Keaton sembra non essere troppo dispiaciuto per la cancellazione di Batgirl arrivata di fatto a riprese terminate e con il compenso per il lavoro svolto praticamente già intascato. Scopriamo dunque quanto ha guadagnato l'attore per vestire ancora una volta i panni di Batman.

Un'analisi approfondita di The Hollywood Reporter ha rivelato che Michael Keaton ha ricevuto circa 2 milioni di dollari per interpretare Bruce Wayne in quello che il rapporto descrive come un cameo nostalgico e strapagato. Secondo quanto riferito, l'attore ha partecipato solo ad una settimana di riprese per questo film che di fatto aveva già terminato la produzione ed era nel mezzo della fase di post-produzione prima di essere cancellato.

Forse non rivedremo più il Batman di Michael Keaton se qualcosa dovesse andare storto anche con il The Flash con protagonista Ezra Miller e questo è sicuramente un duro colpo per i fan che speravano di rivederlo presto all'opera nei panni dell'Uomo Pipistrello dopo il film del 1989. L'attore sembra non essere del tutto provato per quanto accaduto. In precedenza ha infatti detto:

"Si tratta solo di business. Non l'ho visto ma credo che fosse un buon film. Presumo. Ma non ne ho la minima idea".

Vi sarebbe piaciuto vederlo in Batgirl? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate di seguito.