Batgirl, nuovi rumor sul film DC: svelato il villain principale?

Tra i cinecomic DC in fase di sviluppo al momento vi è anche un film dedicato a Batgirl di cui, grazie agli ultimi rumor circolanti sul web, potremmo aver appreso ulteriori dettagli, incluso il suo potenziale villain. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Dopo l'abbandono di Joss Whedon, regista precedentemente designato alla guida della pellicola, Warner Bros. e DC Films hanno deciso di puntare sui registi di Bad Boys Adil El Arbi e Bilall Fallah per portare Batgirl sul grande schermo, con una storia basata sulla sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey, Flash).

Tuttavia, dall'annuncio dell'ingaggio dei filmmaker, non avevamo avuto nuove informazioni riguardanti il film... Almeno finora.

Secondo il sito The Illuminerdi, infatti, Batgirl starebbe cercando "un'attrice sulla ventina per interpretare Barbara Gordon a.k.a. Batgirl", confermando dunque la figlia del Commissario Gordon (nonché la Batgirl probabilmente più celebre) come protagonista della pellicola.

E a proposito del Commissario Gordon, il secondo personaggio indicato nei casting call sarebbe proprio l'ufficiale di polizia di Gotham ("un attore sulla cinquantina" descritto come un "importante personaggio secondario").

Di simile età pare infine essere l'attore che stanno cercando per interpretare il villain (50-60 anni), che dovrebbe interpretare un "rancoroso ex-vigile del fuco".

Stando a quest'ultima descrizione, il sito ipotizza una versione del villain Firefly (alter ego di Garfield Lynns), con una backstory simile a quella del personaggio nella serie tv di The CW, Arrow, che invece di essere presentato come un esperto pirotecnico, era presentato proprio come un ex-membro dei vigili del fuoco.

Al momento non è ancora stata stabilita una data d'uscita, ma pare che Batgirl arriverà direttamente su HBO Max, e che le riprese debbano iniziare il prossimo novembre.

E voi, che ne pensate? Dovessero rivelarsi vere queste indiscrezioni, vi piacerebbe la direzione verso cui volge il progetto? Fateci sapere nei commenti.