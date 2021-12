Batgirl: le nuove foto dal set anticipano una connessione con The Flash?

Le riprese di Batgirl sono iniziate con l'attesa conferma ufficiale del ritorno di JK Simmons con Gordon, e ora nuove immagini dal set della produzione DC Films sembrano strizzare l'occhio a The Flash.

E come potete vedere in calce all'articolo, il perno di questa connessione sembrerebbe essere proprio il dipartimento di polizia di Gotham City guidato dal personaggio di JK Simmons: nelle scorse ore, infatti, la famosa compositrice Natalie Holt, che recentemente ha lavorato alle musiche di Loki e che è stata assunta per realizzare quelle di Batgirl, ha condiviso sui suoi canali social un'immagine dal dietro le quinte del film, mostrando una divisa con il logo del GCPD. Il portale The Flash Film News su Twitter ha notato immediatamente come il logo mostrato da Natalie Holt sia identico a quello che qualche settimana è stato avvistato sul set di The Flash di Ezra Miller.

In passato ci sono state voci secondo cui il Batman di Michael Keaton in qualche modo rimarrà nel DC Extended Universe dopo i fatti narrati in The Flash e assumerà un ruolo da mentore per i nuovi personaggi esordienti, imitando all'incirca le apparizioni di Nick Fury nel MCU, dunque non sorprende che Batgirl e The Flash siano ambientati nello stesso universo: ricordiamo infatti che JK Simmons è stato già Jim Gordon in Justice League, ma allora quale sarà il ruolo del Batman di Ben Affleck in tutto questo? Sarà davvero 'semplicemente' rimpiazzato da Michael Keaton? Staremo a vedere.

