Batgirl: le nuove foto confermano il ritorno di Vicky Vale e citano la Corte dei Gufi!

Continuano ad arrivare ulteriori indizi dalle immagini e dagli oggetti che trapelano dal set di Batgirl, il nuovo film realizzato per la piattaforma digitale HBO Max che dovrebbe uscire nel corso del 2022, probabilmente dopo lo stravolgimento narrativo nel DC Extended Universe che vedremo nel film dedicato interamente al Flash di Ezra Miller.

Dopo aver notato la presenza del Lex Luthor di Jesse Eisenberg nella storia, una nuova foto dal set confermerebbe anche l'esistenza in questo universo narrativo di Vicky Vale, ovvero la fotoreporter di cui Bruce Wayne si innamorava nel primo Batman diretto da Tim Burton e con Michael Keaton protagonista. Finora non ci sono state avvisaglie di un possibile ritorno di Kim Basinger nel ruolo, ma perlomeno il personaggio tornerà a popolare l'universo del Cavaliere Oscuro. L'ultima volta che il personaggio era stato citato fu in Batman - Il Ritorno, sempre di Burton (dove già non compariva).

Il personaggio viene citato nella fittizia rivista Gotham Life, del novembre 2022, che dedica la copertina al lavoro della fotoreporter e una retrospettiva dedicata al suo lavoro. In un'altra copertina, stavolta del Gotham Tattler, si cita invece la Corte dei Gufi, il gruppo di criminalità organizzata che spesso ha condito le storie a fumetti di Batman e dei suoi alleati; la storia delle origini di questo gruppo criminale risale a circa un secolo prima che Batman arrivasse a Gotham City.

Batgirl è diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, registi di Bad Boys For Life e dell'imminente Ms. Marvel, su una sceneggiatura di Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey e al nuovo film su Flash. Nel cast ci saranno anche J.K. Simmons, Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson, e Ethan Kai. Brendan Fraser sarà il villain Firefly.