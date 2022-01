Batgirl, non vi piace il costume di Leslie Grace? Il regista rimette in riga gli haters

Nelle scorse ore DC Films e HBO Max hanno svelato la prima foto ufficiale di Batgirl, che ha mostrato ai fan la protagonista Leslie Grace nei panni della supereroina di Gotham City Barbara Gordon.

Non tutti hanno apprezzato però, e come al solito i social si sono riempiti di commenti al riguardo: tra le critiche legittime sono spuntati anche i soliti haters poco educati, ma il co-regista del film Adil El Arbi è immediatamente intervenuto condividendo sulle sue storie di Instagram un simpatico e storico meme del mondo di Batman: "Sembra un cosplay", si legge nel celebre 'meme dello schiaffo' incentrato su Robin e Batman, con la risposta del Cavaliere Oscuro che rispecchia il pensiero del regista, "Sta zitto e aspetta di vedere il film!".

Vi ricordiamo che Adil El Arbi sta dirigendo Batgirl insieme al collega Bilall Fallah, col quale ha già firmato Bad Boys For Life e anche gli episodi della prossima serie Marvel Studios Ms. Marvel, in uscita nel 2022 sul servizio di streaming on demand Disney Plus. La sceneggiatura del film DC, che uscirà in esclusiva su HBO Max e non al cinema, è stata scritta da Christina Hodson, già sceneggiatrice di Birds of Prey e dell'imminente The Flash, in uscita (in sala) a novembre prossimo. Le ultime foto dal set di Batgirl hanno anticipato il ritorno di Vicky Vale e il coinvolgimento della Corte dei Gufi, oltre ovviamente al Batman di Michael Keaton, a Black Canary e perfino al Lex Luthor di Zack Snyder interpretato da Jesse Eisenberg.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Vi piace il costume di Leslie Grace? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.