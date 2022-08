Batgirl, non solo Keaton: c'era un omaggio alla Catwoman di Michelle Pfeiffer

Non solo Michael Keaton nel film ormai cancellato (mai a uno stadio così avanzato) di Batgirl. Un immagine ci ha già mostrato il suo Batman a fianco della protagonista, ma ora è stato rivelato che ci sarebbe stata anche la Catwoman di Michelle Pfeiffer. Non fisicamente, ma era come se fosse lì con loro.

Più si va avanti nelle rivelazioni dal progetto DC Comics che non vedremo mai, più la decisione di Warner Bros. Discovery di eliminare Batgirl a riprese già concluse appare come una vera follia. Le ragioni sui risparmi di tassazione sono stati ormai chiariti e si inseriscono in un contesto generale di tagli dopo la fusione delle due major. Alla resa dei conti, nonostante Warner avesse cercato inizialmente di sviare la questione, la decisione ultima è ovviamente dipesa da risultati non abbastanza soddisfacenti di Batgirl, che rischiavano di portare solo ulteriore confusione (e un altro possibile flop) in un universo espanso che da qui al prossimo futuro dovrà giocarsi il tutto per tutto, per non vedersi messo in naftalina.

Tuttavia sono moltissimi i progetti fanservice non all’altezza che abbiamo visto negli ultimi anni e anche se Batgirl si fosse aggiunto alla lista, con un ritorno storico come quello di Michael Keaton avrebbe comunque smosso tanta nostalgia. Soprattutto se, viene ora rivelato, il film sarebbe diventato occasione per recuperare anche altri personaggi dell’era Tim Burton. In particolare, la storica Catwoman di Michelle Pfeiffer, l’unica veramente riuscita almeno fino a Zoë Kravitz. L’attrice non sarebbe tornata fisicamente, anche se era aperta alla possibilità: "Quel ruolo ha realizzato la combinazione quasi impossibile di sexy, ironico, tragico, pericoloso e semplicemente buono. Dipenderebbe dal contesto, ma sì, lo prenderei in considerazione”.

Ora, nel corso del podcast The Town with Matthew Belloni, il conduttore e Borys Kit di The Hollywood Reporter hanno rivelato che la maschera di Catwoman di Pfeiffer sarebbe stata mostrata nel film. Questo il botta e risposta: "Mostrano la maschera di Catwoman di Michelle Pfeiffer, che penso sia qualcosa che i fan avrebbero amato. Davvero un bell’easter egg, anche se Michelle Pfeiffer non sarebbe apparsa nel film”. Motivo in più per maledire questa cancellazione destinata a fare storia? Ditecelo nei commenti!