Batgirl, Michael Keaton spunta sul set: Batman è tornato davvero nelle nuove foto!

Dopo le foto di JK Simmons come Gordon, dal set del nuovo cinecomic Batgirl sono arrivati alcuni scatti che mostrano l'atteso ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, quattro foto dal set del film mostrano le riprese di una scena notturna con Michael Keaton ben visibile: l'attore indossa la sua classica maschera e il lungo mantello del costume del cavaliere oscuro visto nei Batman di Tim Burton.

Il casting di Michael Keaton per il ruolo di Bruce Wayne/Batman per Batman del 1989 ha segnato una nuova era per il personaggio, che in precedenza era stato rappresentato in live action da Adam West nella serie tv omonima e nel film campy seguente del 1966. La versione di Batman di Michael Keaton e Tim Burton è stata un notevole allontanamento dal tono e dalle atmosfere della precedente versione, avendo introdotto temi più oscuri ed eventi tragici legati al mito di Bruce Wayne: l'attore sarebbe dovuto tornare originariamente anche nel terzo film della serie, Batman Forever, ma lasciò il progetto a causa di divergenze creative con il regista Joel Schumacher. Ora Michael Keaton è pronto al grande ritorno: prima di essere visto in Batgirl, film esclusivo di HBO Max, la star vestirà i panni del Cavaliere Oscuro anche sul grande schermo con l'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, che vedrà anche la partecipazione del Batman di Ben Affleck.

