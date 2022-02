Batgirl, Michael Keaton è pronto a tornare: l'ombra di Batman nella nuova foto dal set

Per i fan di Batman si tratta di un periodo davvero eccellente, visto che sullo schermo stanno per arrivare diverse versioni dell'Uomo Pipistrello. Oltre al giovane Bruce Wayne di The Batman, anche Michael Keaton è pronto a indossare nuovamente il costume. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto dal set di Batgirl.

Oltre all'apparizione in The Flash, Keaton tornerà nei panni di Batman anche in Batgirl, il prossimo film HBO Max, diretto dal duo Adil El Arbi e Bilall Fallah. La star ha voluto stuzzicare i suoi follower pubblicando l'immagine di un'ombra dell'Uomo Pipistrello, che anticipa il suo ritorno nel film, nel cui cast troveremo anche Brendan Fraser come Firefly.



La scorsa settimana erano invece circolate alcune foto della controfigura di Keaton sul set di Batgirl, impegnata a girare alcune sequenze.

Sul suo ritorno nel ruolo di Batman, Michael Keaton dichiarò:"Quando circolò la cosa ero diventato curioso. Ho pensato 'Ragazzi, come sarebbe?' E poi, guarda caso, ci sono stati dei mormorii, e ho ricevuto una chiamata da Warner Bros. Volevano parlarmi di qualcosa e c'erano accenni a Batman. Dev'essere qualcosa di buono, non ci sarebbe motivo di farlo in caso contrario".

Keaton elogiò il lavoro di Andy Muschietti e ora è pronto a tornare anche in Batgirl.



Il film è scritto da Christina Hodson e interpretato da Leslie Grace nel ruolo di Batgirl, protagonista indiscussa del progetto.