Batgirl, a Michael Keaton sembra non freghi nulla della cancellazione: 'E' il business'

Dopo il fan trailer di Batgirl pubblicato nelle scorse ore e ricondiviso anche da uno dei registi del film DC, finalmente Michael Keaton ha rotto il silenzio sulla cancellazione del progetto: tuttavia, a suo solito, la star si è dimostrata abbastanza indifferente in proposito.

Intervistato nel backstage della cerimonia degli Emmy Awards della scorsa notte, durante la quale è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie limitata o antologica per Dopesick (a proposito, recuperate l'elenco di tutti i vincitori degli Emmy Awards 2022), Michael Keaton ha avuto modo di commentare la cancellazione di Batgirl, ma lo ha fatto ovviamente a modo suo e senza tradire alcun sentimento riguardo il destino del film.

“E' stata una decisione di business. Presumo che fosse un buon film. Immagino. Davvero non ne ho la minima idea", ha commentato l'attore, con una scrollata di spalle. La cancellazione di Batgirl, arrivata totalmente a sorpresa il mese scorso mentre il film si trovava già in fase di post-produzione dopo aver terminato le riprese, ha impedito ai fan di rivedere Michael Keaton nel ruolo di Batman, dato che l'attore per il cinecomix DC Films aveva ripreso i panni del Bruce Wayne interpretato nel famoso Batman di Tim Burton del 1989. Il cast del film includeva anche Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon/Batgirl, J.K. Simmons come commissario Gordon e Brendan Fraser come Firefly, il villain.

Comunque, Michael Keaton sarà visto di nuovo come Batman in The Flash, nuovo cinecomix DC in uscita nel 2023. L'attore avrebbe dovuto 'fare tripletta' anche con un cameo, sempre nei panni di Bruce Wayne, in Aquaman & The Lost Kingdom, nel quale però è stato sostituito da Ben Affleck nel ruolo del suo Batman snyderiano dopo la ristrutturazione della DC Films da parte di Warner Bros Discovery. Anche il sequel di Aquaman uscirà nel 2023, essendo stato rinviato qualche settimana fa al 25 dicembre del prossimo anno.

