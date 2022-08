Batgirl, Michael Keaton avrebbe interpretato 'un Batman in pensione e dai capelli bianchi'

Per tanto tempo l'attesa per Batgirl ci ha fatto sognare il ritorno sul grande schermo del Batman di Michael Keaton: con la clamorosa cancellazione del film da parte di Warner Bros. ci tocca ovviamente dire addio a quest'idea, ma in questi ultimi minuti ci è stata almeno concessa la possibilità di farci un'idea di ciò che avremmo visto.

Mentre i due registi dicono addio a Batgirl tramite Instagram, un insider citato da Heroic Hollywood ci svela alcuni dettagli del cosiddetto "funeral screening" avvenuto davanti a un pubblico di pochi eletti che hanno potuto visualizzare, per la prima e ultima volta, il film con Leslie Grace.

Tra gli aspetti più chiacchierati c'è ovviamente il ruolo del Batman di Michael Keaton, che secondo l'insider Umberto Gonzalez non avrebbe beneficiato di un grosso screen time, ma avrebbe comunque rivestito un ruolo piuttosto importante, risultando decisivo per la trama in ogni sua apparizione: il buon Bruce Wayne sarebbe inoltre apparso in pensione e inevitabilmente invecchiato, con dei capelli bianchi sfoggiati senza alcuna remora e con la consueta classe.

Questo è quanto, dunque: per rivedere Michael Keaton indossare il costume da pipistrello ci toccherà attendere ancora... O semplicemente rassegnarci! A proposito della cancellazione, intanto, anche la compositrice Natalie Holt si è detta indignata per la sorte di Batgirl.