Batgirl: Michael Keaton è Batman in un nuovo video dal set con un giovane Gordon!

Continuano le riprese in Scozia del film interamente dedicato a Batgirl che tuttavia mostrerà anche il ritorno del Batman di Michael Keaton. Nelle ultime ore è emerso un nuovo video dal set della pellicola in arrivo su HBO Max che sembrano mostrare dei flashback dal passato del Cavaliere Oscuro con il giovane Commissario Gordon di J.K. Simmons.

Nelle riprese vediamo appunto J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon, ruolo che aveva già interpretato in Justice League, ma in questo caso lo vediamo con una strana acconciatura, molto "giovanile", il che ci lascia pensare che quella in fase di riprese sia una scena flashback del passato del Cavaliere Oscuro. Subito dopo, se scorrete nel video, possiamo vedere Batman in persona con il costume classico mostrato nel film di Tim Burton del 1989. Il flashback potrebbe mostrare l'inizio dell'intesa e della collaborazione tra Gordon e Batman in passato, in modo da creare un collegamento più stretto per quello che vedremo all'epoca in cui sarà ambientato Batgirl.

La versione di Batman di Michael Keaton e Tim Burton è stata un notevole allontanamento dal tono e dalle atmosfere della precedente versione, avendo introdotto temi più oscuri ed eventi tragici legati al mito di Bruce Wayne: l'attore sarebbe dovuto tornare originariamente anche nel terzo film della serie, Batman Forever, ma lasciò il progetto a causa di divergenze creative con Joel Schumacher. Ora Michael Keaton è pronto al grande ritorno: prima di essere visto in Batgirl, film esclusivo di HBO Max, la star vestirà i panni del Cavaliere Oscuro anche sul grande schermo con l'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, che vedrà anche la partecipazione del Batman di Ben Affleck.

Batgirl diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah arriverà quest'anno su HBO Max. Prima però, nel mese di novembre, sarà la volta di Flash diretto da Andy Muschietti, il quale dovrebbe spiegare il perché del ritorno di Keaton nella narrazione del DCEU.