Batgirl, Michael Keaton annunciato nel cast del film con Leslie Grace!

Tempo di grandi ritorni per l'universo DC: mentre dall'altro lato della barricata i fan Marvel ancora indietro con il programma si interrogano sul possibile ritorno dei vecchi Spider-Man, infatti, da questa parte della trincea i revival vengono annunciati senza troppi fronzoli, come nel caso del Batman di Micheal Keaton.

Non che sia un'assoluta novità: già nei mesi scorsi era stato ufficializzato il ritorno di Michael Keaton in The Flash (a proposito: le nuove foto dal set di Batgirl ci mostrano un possibile collegamento tra i due film), ma la notizia di oggi è che il film sulle avventure di Barry Allen non sarà l'unica occasione per rivedere in azione il Batman di Tim Burton.

Proprio in queste ore, infatti, Warner Bros. ha rilasciato un comunicato che ci svela l'intero cast di Batgirl e... Sorpresa! Tra i nomi tirati in ballo c'è anche quello di Michael Keaton! Nonostante il comunicato specifichi che cast e data d'uscita siano ancora suscettibili di eventuali cambiamenti, dunque, possiamo dare la cosa ormai per ufficiale: il Bruce Wayne visto nei film di Tim Burton è pronto a tornare in scena anche nel film con Leslie Grace!

Siete contenti di poter rivedere uno dei Batman più amati di sempre? Fatecelo sapere nei commenti! JK Simmons, intanto, ha risposto ad alcune domande sull'universo di appartenenza di Batgirl e Flash.