Batgirl, la maschera di Firefly di Brendan Fraser è incredibile nelle foto dal set!

Dopo il riferimento a Wonder Woman 1984, dalle foto dal set di Batgirl arriva anche un primo sguardo alla maschera e al costume di Firefly, il villain interpretato da Brendan Fraser nel nuovo cinecomic DC Films in produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max.

Alla sua seconda collaborazione nel mondo DC Comics dopo il ruolo in Doom Patrol, Brendan Fraser affronterà la Batgirl di Leslie Grace nei panni del piromane più famoso di Gotham City: potete vedere il suo minaccioso costume nelle immagini in calce all'articolo tratte dal set del film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Bad Boys For Life e della prossima serie tv Marvel Studios Ms. Marvel. Che cosa ve ne pare di questo look? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, sebbene la critica e il pubblico stiano perdendo la testa per la nuova Gotham City di Matt Reeves ora al cinema con The Batman, il prossimo film Batgirl sarà ambientato nella Gotham City del DCEU: tuttavia, presumibilmente 'a causa' degli eventi di The Flash di Andy Muschietti, in uscita a novembre, il Batman che fiancheggerà Barbara Gordon non sarà quello di Ben Affleck, bensì quello di Michael Keaton, che riprenderà l'iconico ruolo dei film originali di Tim Burton sia in The Flash che in Batgirl. Nel cast ci sarà anche JK Simmons nel ruolo del commissario James Gordon.

Per altre letture ecco quando dovrebbe uscire Batgirl sulla piattaforma di streaming HBO Max.