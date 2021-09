Batgirl, dopo Loki un'altra colonna sonora per Natalie Holt

La pre-produzione di Batgirl sembra procedere spedita ed è proprio di oggi la notizia di un nuovo acquisto per il live action DC. Si tratta della compositrice Natalie Holt, reduce dal successo della serie Loki su Disney+, che si occuperà della colonna sonora del cinecomic.

La compositrice britannica ha rivelato con un tweet (che potete leggere in fondo all'articolo) di far parte del nuovo progetto del DC Extended Universe, prodotto da Warner in esclusiva per HBO Max, di cui non si conosce ancora con certezza la data di uscita.

Le musiche composte da Holt per la serie tv Loki richiamavano le atmosfere dei grandi film fantascientifici degli anni '50. Sarà interessante vedere come l'autrice adatterà il suo gusto musicale a una più contemporanea Batgirl.

Su Batgirl c'è ancora molto da scoprire: sappiamo che sarà l'attrice Leslie Grace a vestire i panni di Batgirl e che la pellicola sarà diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah, la giovane coppia di registi e sceneggiatori belgi reduce dal successo di Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence. La sceneggiatura è stata affidata all'autrice inglese Christina Hodson, che ha già lavorato a cinecomic del calibro di Birds of Prey.

Le uniche rivelazioni sono quelle della stessa Leslie Grace che, in un'intervista a Entertainment Tonight, ha svelato qualche dettaglio in più sulla pre-produzione di Batgirl.