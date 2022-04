Batgirl, Leslie Grace sul sequel:'Ci sono già diversi discorsi in ballo'

Sono terminate da poco le riprese di Batgirl, il nuovo film di HBO Max, e i fan sono in attesa del primo trailer. Come per ogni cinecomic che si rispetti tutti si aspettano che venga progettato un sequel e nonostante non sia ancora stato distribuito il primo film, pare che ci siano già state delle conversazioni sull'argomento.

In un'intervista rilasciata a Variety dopo la fine delle riprese di Batgirl, la star del film Leslie Grace ha confessato che delle chiacchiere sull'argomento sequel del film DC ci sono già state.



A specifica domanda, Grace ha riso e risposto:"Dobbiamo prima vedere questo. Ma ci sono sicuramente già stati diversi discorsi su ciò che potrebbe essere. Ho visto parte di ciò che abbiamo girato, ovviamente nel playback e cose del genere, ed è pazzesco".



L'attrice prosegue:"Abbiamo già parlato dell'origine da cui ricaviamo tutto questo, perché ci sono tante cose che accadono in questo film. Ci sono temi molto diversi che affrontiamo nella trama. Non c'è solo azione. C'è una storia d'amore, una relazione padre-figlia, il guardare il mondo attraverso una lente che non è solo bianco e nero ma vedere la gamma di colori tra le cose".



J.K. Simmons sarà in Batgirl nuovamente nel ruolo del commissario Gordon e in una parte decisamente ampliata rispetto alla Snyder Cut.

Barbara Gordon è un personaggio che affascina molte attrici e Penélope Cruz amerebbe essere Batgirl in una versione di Pedro Almodóvar.