Batgirl, Leslie Grace rompe il silenzio sull'annuncio: ecco le sue prime dichiarazioni

Nella serata di ieri vi abbiamo comunicato che Leslie Grace interpreterà la supereroina Batgirl nel nuovo cinecomic targato DC Films per la Warner Bros., e adesso la giovane attrice e musicista ha ufficialmente commentato la notizia, arrivata dopo anni di speculazioni sul chiacchierato progetto.

Tramite il suo account Twitter, Leslie Grace ha scritto: "In questo momento sono OLTRE L'EMOZIONE al pensiero che dovrò interpretare Barbara Gordon, la vostra Batgirl! Non riesco a credere a quello che sto scrivendo … GRAZIE DC per avermi accolta nella famiglia! Sono pronto a darle tutto quello che ho!" ha aggiunto la star, chiudendo con le emoticon di un pipistrello e di un cuore viola, colore simbolo di Batgirl.

Leslie Grace, attualmente al cinema in Italia con Sognando a New York - In the Heights, mentre, dopo anni di mormorii e false partenze, il film di Batgirl è finalmente pronto a decollare: con una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, già dietro al cinecomic DC tutto al femminile Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il lungometraggio sarà diretto dai registi di Bad Boys For Life Adil El Arbi e Bilall Fallah, recentemente assunti dai Marvel Studios per la serie tv Ms. Marvel, in uscita nel 2021.

Creata da William Dozier, Julius Schwartz, Gardner Fox e Carmine Infantino, Batgirl ha debuttato nel 1967 in Detective Comics #359: Barbara Gordon è la giovane figlia del Commissario Gordon, e inizialmente agiva come vigilante notturno mentre di giorno lavorava come capo della Biblioteca pubblica di Gotham City. Nel corso del tempo, Barbara è diventata uno dei personaggi più amati e importanti dell'universo DC, e in versione live-action è stata interpreta da Yvonne Craig nella serie Batman degli anni '60, da Dina Meyer nella serie semi-sconosciuta Birds of Prey, da Jete Laurence in Gotham e da Savannah Welch in Titans. La più famosa rimane però la Batgirl di Alicia Silverstone: l'attrice ha interpretato una versione alternativa della supereroina in Batman & Robin.

Al momento la natura del cinecomic di Batgirl non è chiara: sarà legata al DCEU? Sarà uno spin-off di The Batman con Robert Pattinson? Sarà un progetto a sé stante? Non è dato sapere. L'unica cosa certa è che Batgirl sarà il primo cinecomic DC Films in uscita esclusiva per HBO Max, e per questo salterà l'uscita in sala. La data di uscita è sconosciuta, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.