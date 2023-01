Batgirl, Leslie Grace ricorda i momenti migliori sul set: 'Quelli con Brendan Fraser'

Come tutti ben sapete, il 2022 è stato l'anno della cancellazione di Batgirl, il film con protagonista Leslie Grace che Warner Bros. Discovery ha scelto di non far uscire nonostante le riprese ultimate.

Oltre a Michael Keaton nel ruolo di Batman, il cinecomic avrebbe dovuto ospitare il Firefly di Brendan Fraser, tornato ora alla ribalta grazie alla sua interpretazione in The Whale di Darren Arronofsky. Durante un'intervista con Collider per How to Win Friends and Disappear People, alla Grace è stato chiesto quali sequenze avrebbe voluto far vedere ai fan:

"Ho davvero avuto una delle mie migliori esperienze con Batgirl. In termini di esperienza di riprese, eravamo tutti così entusiasti. Brendan [Fraser], il nostro cattivo, il nostro Firefly, era così eccezionale e sono così felice che stia vivendo questo momento incredibile—questo Brenaissance come dicono tutti. È fantastico. È uno delle persone più gentili del mondo, e mi sono sentita così fortunata ad averlo come mio sparring partner. Abbiamo avuto così tante scene d'azione incredibili insieme in cui ci stavamo picchiando a vicenda, ma ci abbracciavamo anche tra una ripresa e l'altra, perché lui è così dolce. Quindi avrei voluto che le persone vedessero quei momenti, ma sai una cosa? Ho vissuto l'esperienza e alla fine continui a girare, ho quei ricordi e spero che forse in qualche futuro, alcune clip usciranno fuori e le persone potranno goderne un po'. Ma per ora, dobbiamo continuare così, immagino, con tutti i nostri ricordi e le nostre storie finché possiamo".

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole dei registi di Batgirl su Brendan Fraser.