Batgirl, Leslie Grace protagonista con un secondo super-costume nella nuova fanart!

Uno dei progetti più attesi di Warner Bros. e DC era Batgirl, clamorosamente cancellato in seguito alla fusione con Discovery. David Zaslav ha eliminato alcuni progetti già in cantiere ma il film con Leslie Grace era praticamente concluso e nel bel mezzo della post-produzione, per la disperazione dei registi El Arbi e Fallah.

Grace ha pubblicato delle immagini del backstage e un'anteprima del secondo costume che avrebbe indossato il suo personaggio. Grazie a quelle foto, un artista ha realizzato una fanart di Batgirl che mostra il personaggio in azione con un design particolarmente accattivante del secondo costume.



L'opera mostra l'attrice indossare il costume. Un'immagine che molto probabilmente non vedremo mai al cinema a causa della cancellazione improvvisa di Batgirl.

In Batgirl avevano recitato star del calibro di Brendan Fraser, Michael Keaton e il premio Oscar J.K. Simmons.



L'universo Warner/Discovery sta prendendo una direzione completamente diversa dopo l'annuncio di James Gunn e Peter Safran a capo di DC.

I due nuovi leader del franchise hanno deciso di licenziare Henry Cavill dal ruolo di Superman; l'obiettivo è quello di realizzare una versione più giovane di Clark Kent sul grande schermo.



Nel frattempo non perdetevi il trailer di Shazam! Furia degli dei, uno dei nuovi film DC, prodotto da Peter Safran.