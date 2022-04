Batgirl, Leslie Grace pensa al futuro: 'Vorrei un film insieme a Blue Beetle'

In quest'universo DC che sembra star rinascendo dalle sue ceneri, Batgirl si annuncia come un passaggio fondamentale: Warner Bros. sembra puntare parecchio sul film con Leslie Grace, al punto da far pensare già alla possibilità di un futuro per questa Barbara Gordon in compagnia, magari, di qualche celebre collega.

Dopo aver parlato della possibilità di un sequel di Batgirl, ad esempio, la stessa Leslie Grace ha approfondito il discorso dicendosi speranzosa circa qualche team-up a cui dar vita in futuro sul grande schermo, facendo prima di tutti il nome di Blue Beetle.

"Parlando di rappresentazione noi abbiamo la prima origin story di un supereroe latinoamericano, Blue Beetle, e mi piacerebbe moltissimo incontrarlo. Non so come potrebbe funzionare, perché ovviamente Batgirl è a Gotham, non lascia mai la città. Ma mi piacerebbe un sacco, ad un certo punto, incrociare la strada di Blue Beetle. E ovviamente mi piacerebbe incontrare Sasha, la nostra Supergirl, la nostra nuova Supergirl. Nei fumetti Batgirl e Supergirl sono molto amiche" sono state le parole di Grace.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe un crossover del genere? Quali aspettative avete per questo nuovo capitolo dell'universo cinematografico DC? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, la stessa Leslie Grace ha parlato del ritorno di Michael Keaton in Batgirl.