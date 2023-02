Batgirl, Leslie Grace non ci sta: 'Impubblicabile? Il film che ho visto era incredibile'

Per quanto tempo ancora continueremo a parlare di Batgirl? Chi lo sa! Il (non)film con Leslie Grace ha causato uno scandalo di quelli difficili da dimenticare con la sua improvvisa cancellazione, ma la sua protagonista, così come altri membri della crew, continua a difendere il lavoro svolto e a rivendicare la qualità del progetto.

Dopo la definizione di film impubblicabile appiccicata a Batgirl da Peter Safran, infatti, Leslie Grace è tornata a parlare dei giorni trascorsi sul set e del risultato finale, dicendosi tutt'altro che d'accordo con il produttore: "Io sono riuscita a vedere il film al punto a cui era all'epoca, il film non era ancora completo al momento dei primi test. C'erano un sacco di scene che non erano ancora state inserite" ha ricordato l'attrice.

Grace ha proseguito: "Erano ancora all'inizio del processo di montaggio, ma furono bloccati a causa di tutto ciò che stava accadendo all'interno della compagnia. Ma il film che ho potuto vedere io, con le scene che c'erano allora, era incredibile. A parer mio c'era davvero il potenziale per un ottimo film. Magari riusciremo a vederne delle clip più in là".

Una situazione che, più che un cinecomic, ci ricorda quella del Rashomon di kurosawiana memoria: tante verità, ognuna completamente diversa dall'altra. Come siano andate davvero le cose, probabilmente, non lo scopriremo mai. Sempre Leslie Grace, intanto, ha ricordato le scene con Brendan Fraser come i momenti più felici sul set di Batgirl.