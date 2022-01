Batgirl, Leslie Grace ha il naso sanguinante nelle nuove foto dal set

Le riprese di Batgirl sono attualmente in corso con Leslie Grace protagonista nei panni di Barbara Gordon. La settimana scorsa è stata pubblicata la prima foto del costume di Batgirl e ora ci giungono nuove immagini dal set molto esplicative.

L'attrice di In the Heights è stata immortalata nel costume di Batgirl con il naso sanguinante, come potete vedere nelle foto in calce alla notizia.

Batgirl è diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, il cui lavoro include Birds of Prey e il film in uscita The Flash. Il film dovrebbe vedere JK Simmons riprendere il ruolo del Commissario James Gordon, Michael Keaton riprenderà il ruolo di Bruce Wayne/Batman, Brendan Fraser unirsi al cast come Firefly e Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai nel cast in ruoli attualmente sconosciuti.



"Questo è solo il mio secondo ruolo, ma sto imparando dai miei colleghi e altri miei amici che metti un po' di te stesso in ogni personaggio", ha spiegato Grace in un'intervista lo scorso anno. "E solo nella ricerca che ho fatto per la pre-produzione, ho imparato molte cose su Barbara che sono molto in linea con me. È una persona che è stata sottovalutata anche da suo padre ed essendo la bambina più piccola, a volte è stata isolata da tutte le cose difficili della vita ed è così ansiosa di dimostrare a se stessa e a tutti gli altri che ci sono alcune cose che può gestire".



Ha continuato: "Questo viaggio mostrerà sicuramente molto. Mi sento come se fossi in un viaggio senza fine per dimostrare a me stessa quali barriere posso rompere, quali limiti posso rompere per me stessa e sono entusiasta di mettere un po' di quell'entusiasmo e di quella spinta nel personaggio di Barbara".



Cosa ne pensate dell'ultimo look del costume da Batgirl? Fatecelo sapere nei commenti! Batgirl uscirà esclusivamente su HBO Max.