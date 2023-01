Batgirl, Leslie Grace ci mostra il costume nel riassunto di fine anno: 'Grazie, 2022'

Poche cose hanno segnato il 2022 cinematografico quanto la cancellazione di Batgirl: il film con Leslie Grace è stato la prima vera vittima della rivoluzione avvenuta in casa Warner, creando un caso davvero senza precedenti. Gli attori coinvolti, comunque, non hanno mai smesso di dimostrarci il loro attaccamento al progetto.

Mentre i registi di Batgirl sperano nell'Oscar a Brendan Fraser per riscattare almeno in parte la delusione, dunque, a tornare sul luogo del delitto è ancora una volta proprio la protagonista Leslie Grace, che in un video-riassuntone del 2022 pubblicato su Instagram ci offre, tra le altre cose, anche un nuovo sguardo al costume della sua Barbara Gordon.

"Grazie per le lezioni che mi hai dato, 2022. Sei stato unico in tanti modi che mi resteranno per sempre dentro. La mia gratitudine e il mio amore per la vita sono ancora più profondi ora grazie alle esperienze che mi hai regalato. Porterò le tue lezioni con me ora che le nostre strade si separeranno. Alle nuove storie da raccontare, ai nuovi ricordi da creare e all'amore da dare in questo 2023" si legge nel sentito post dell'attrice.

Chissà che il film con Michael Keaton non possa trovare posto, in una nuova forma, nel rinnovato DC Universe di James Gunn e Peter Safran! Il CEO di Warner Bros. Discovery, intanto, è tornato a giustificare la cancellazione di Batgirl.