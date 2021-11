Batgirl: Leslie Grace mostra il suo allenamento per il cinecomic di HBO Max

Dopo tanti anni di attesa, i fan dell'universo cinematografico DC potranno finalmente vedere un film interamente incentrato su Batgirl, che arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale della Warner, HBO Max. Nel frattempo, in vista dell'imminente inizio delle riprese, la protagonista Leslie Jones ha postato online il suo allenamento.

Leslie Jones è intervenuto sul suo profilo Twitter per mostrare un assaggio del suo allenamento fisico per la parte di Batgirl, nel filmato la vediamo addirittura fare delle flessioni a testa in giù con la seguente didascalia in evidenza: "Quando chiedono come sta procedendo l'allenamento per Batgirl...".

In una precedente intervista, Jones aveva espresso le sue considerazioni sugli allenamenti e sul fatto che fosse la prima volta in vita sua che si ritrovava a dover combattere: "Mi sto allenando nei combattimenti ogni giorno in questo momento con la mia 'mamma delle arti marziali' Ming Qiu che spacca davvero. Non ho mai avuto uno scontro fisico nella mia vita quindi stiamo lavorando davvero sodo per rendere il mio corpo abituato a tutti quei movimenti. Sto anche leggendo dozzine di fumetti e credeteci oppure no sto tenendo d'occhio anche i tweet dei fan della DC Comics per vedere cosa li emoziona di più nella mia iterazione di Barbara. La ricerca è la chiave di tutto".

Invece, per quanto riguarda il film vero e proprio, Jones rivela che Batgirl sarà una origin story molto dark: "Non posso rivelare granché su ciò che farà, ma Batgirl diventerà un'eroina indipendente" ha spiegato Grace durante una recente intervista "La sua origin story è davvero dark, come quella di tanti altri supereroi, ma mi piace che lei diventi Batgirl perché vuole cambiare il mondo, vuole fare la differenza".

Notizia di questi giorni, il fatto che Brendan Fraser sarà il villain di Batgirl, Firefly.