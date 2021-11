Batgirl, Leslie Grace indossa già il costume dell'eroina... per Halloween

È passato un po' da quando abbiamo visto il primo concept art di Batgirl condiviso in occasione del DC FanDome, e di ulteriori notizie sul possibile aspetto che Leslie Grace avrà nel film di HBO Max non ne sono arrivate... Ma l'attrice sembra aver preso la situazione in mano, almeno per Halloween!

Nelle ultime ore ne abbiamo viste di ogni per quanto riguarda i costumi di Halloween delle celebrità, che si divertono a superarsi ogni anno con i più bizzarri e originali outfit.

Ma se c'è chi riesce a procurarsi la riproduzione più fedele dei costumi che decide di indossare, la nuova Baarbara Gordon Leslie Grace ha trovato... Beh, definiamola una versione decisamente originale del costume di Batgirl.

"#FeliceHalloween2021dalla vostra Batgirl in pigiama #dcuniverse" scrive l'attrice su Twitter, allegando un video in cui la vediamo truccarsi di tutto punto per poi indossare una tutina e una maschera giocattolo e provare le varie pose da supereroina, il tutto sul tema old-school di Batgirl.

Il casting di Grace nel ruolo principale della pellicola è stato annunciato lo scorso luglio, a breve distanza dalla conferma di Adil El Arbi e Bilal Fallah alla guida del film (precedentemente Batgirl era stato affidato a Joss Whedon, che ha poi abbandonato il progetto).

Al momento l'attrice di In The Heights - Sognando a New York si sta allenando in vista dell'inizio delle riprese mentre, dopo il recente ingaggio di Brendan Fraser come Firefly, proseguono i provini per il resto del cast.