Batgirl, Leslie Grace incontra una piccola fan sul set: il video vi farà commuovere!

Mentre proseguono le riprese di Batgirl, quello che è uno dei film più attesi del prossimo futuro del DC Extended Universe e che arriverà direttamente su HBO Max, la protagonista Leslie Grace si è dedicata per qualche tenero momento a una fan travestita proprio come la sua eroina preferita, la Barbara Gordon dei fumetti. Il video vi commuoverà!

La produzione del film Warner sta proseguendo a Glasgow, così tra una ripresa e l'altra, Leslie Grace ha avuto modo di incontrare una giovanissima fan con cui ha trascorso del tempo prezioso. Il video di loro e le foto che si sono scattate sul set sono diventate immediatamente virali, scatenando la reazione commossa del web. Potete visualizzare tutto nel post messo in calce a questa news. L'attrice stessa lo ha postato sul proprio profilo, scrivendo: "Finalmente ho incontrato Batgirl, e lei è quella vera!".

Parlando del proprio ruolo in Batgirl, Grace aveva sottolineato quanto sia alta la pressione nei suoi confronti anche da parte di se stessa: "Questo è solo il mio secondo ruolo, ma sto imparando dai miei colleghi e da altri miei amici che si mette un po' di se stessi in ogni personaggio. E proprio nella ricerca che ho fatto per arrivare alla pre-produzione, ho imparato un sacco di cose su Barbara che sono molto in linea con me".

"È una persona che è stata sottovalutata persino da suo padre dato che era la figlia più giovane, a volte sei isolato da tutte le cose difficili della vita e lei è così desiderosa di provare a se stessa e a tutti gli altri che ci sono alcune cose che può gestire", aveva proseguito. "Quindi, questo viaggio mi mostrerà sicuramente molto di questo. Mi sento come se fossi in un viaggio senza fine per provare a me stessa quali barriere posso rompere, quali limiti posso infrangere per me stessa e sono entusiasta di mettere un po' di quella impazienza e spinta e un po' di testardaggine nel personaggio di Barbara".

In una recente uscita, JK Simmons ha parlato di Gordon rivelando che sarà molto diverso da quanto visto in passato.