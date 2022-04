Batgirl, Leslie Grace: 'Nel nostro film c'è tutto: azione, dramma, amore...'

Ora che le riprese di Batgirl sono terminate, la star della pellicola Leslie Grace può finalmente parlare un po' del nuovo cinecomic DC targato HBO Max.

Si avvicina sempre di più il momento in cui vedremo finalmente debuttare Batgirl sul piccolo schermo nel nuovo film di HBO a lei dedicato, ma nel frattempo a parlarci di Barbara Gordon e di ciò che ci riserva la pellicola è proprio la sua interprete, Leslie Grace.

Ai microfoni di Pop Culture l'attrice ha rivelato che "da quando ho scoperto che sarei stata Batgirl sono rimasta esterrefatta, è stato davvero folle riuscire a crederci e ad abituarmici. Ma poi ho provato la versione definitiva del costume con tanto di maschera e mi ho pensato 'Wow, sta davvero succedendo! Sono Batgirl! E non sono in un'altra dimensione?'. È stato davvero incredibile, un'esperienza bellissima".

E ora? "Adesso abbiamo finito di girare, e non vedo l'ora che tutti possano vedere questo film. Non vedo l'ora di vedere me stessa all'opera. Ovviamente dopo che i nostri registi abbiano montato il film" ha aggiunto, anticipando che "È davvero ricco d'azione, di dramma, d'amore. C'è una vera morale in questa storia. Ha tanto cuore. E affrontiamo diverse cose fondamentali che accadono ad ognuno di noi nella vita per mezzo di questi personaggi. Quindi sono davvero elettrizzata all'idea che tutti possano vedere il film".

E mentre si pensa già al futuro di Batgirl e a possibili sequel, noi attendiamo di scoprire la data d'uscita del film su HBO Max.

E voi, avete hype per Batgirl? Fateci sapere nei commenti.