Batgirl: Leslie Grace condivide un altro esilarante video di allenamento

Come noto, Leslie Grace interpreterà Batgirl nel primo film dedicato al personaggio dei fumetti DC Comics e attualmente è in piena fase di allenamento per le dure scene action che dovrà sostenere in fase di riprese. L'attrice, con la sua consueta ironia, ha mostrato alcune difficili fasi del suo allenamento fisico, tra cui sollevamento pesi e boxe.

In un nuovo video pubblicato su Instagram e condito da una simpatica canzoncina di Louise Armstrong, Leslie Grace ha mostrato alcune fai del suo impegnativo allenamento per Batgirl in cui la stessa attrice non ha nascosto una certa autoironia per via del fatto che si tratta della sua prima volta nell'effettuare un certo tipo di preparazione atletica e di sforzo fisico per via delle numerose scene d'azione che sicuramente dovrà affrontare al momento delle riprese del film HBO Max su Batgirl.

Avevamo già visto Leslie Grace in allenamento in un precedente video da lei stessa condiviso. In una precedente intervista, Jones aveva espresso le sue considerazioni sugli allenamenti e sul fatto che fosse la prima volta in vita sua che si ritrovava a dover combattere: "Mi sto allenando nei combattimenti ogni giorno in questo momento con la mia 'mamma delle arti marziali' Ming Qiu che spacca davvero. Non ho mai avuto uno scontro fisico nella mia vita quindi stiamo lavorando davvero sodo per rendere il mio corpo abituato a tutti quei movimenti. Sto anche leggendo dozzine di fumetti e credeteci oppure no sto tenendo d'occhio anche i tweet dei fan della DC Comics per vedere cosa li emoziona di più nella mia iterazione di Barbara. La ricerca è la chiave di tutto".

Invece, per quanto riguarda il film vero e proprio, Jones rivela che Batgirl sarà una origin story dark: "Non posso rivelare granché su ciò che farà, ma Batgirl diventerà un'eroina indipendente" ha spiegato Grace durante una recente intervista "La sua origin story è davvero dark, come quella di tanti altri supereroi, ma mi piace che lei diventi Batgirl perché vuole cambiare il mondo, vuole fare la differenza".