Batgirl: Leslie Grace ha cominciato il suo allenamento per il cinecomic di HBO Max

Come saprete, il film su Batgirl è finalmente entrato in produzione e arriverà esclusivamente sulla piattaforma digitale HBO Max. A interpretare il personaggio di Barbara Gordon sarà come noto Leslie Grace, che in una recente intervista ha raccontato la sua preparazione per il ruolo, sia in termini psicologici che di prestazione fisica.

Palrando con Billboard, Grace ha dichiarato: "Molto, molto allenamento! Mi sto allenando nei combattimenti ogni giorno in questo momento con la mia 'mamma delle arti marziali' Ming Qiu che spacca davvero. Non ho mai avuto uno scontro fisico nella mia vita quindi stiamo lavorando davvero sodo per rendere il mio corpo abituato a tutti quei movimenti. Sto anche leggendo dozzine di fumetti e credeteci oppure no sto tenendo d'occhio anche i tweet dei fan della DC Comics per vedere cosa li emoziona di più nella mia iterazione di Barbara. La ricerca è la chiave di tutto".

L'attrice ha continuato quindi: "Sono entusiasta all'idea di onorare questo personaggio la cui eredità si estende da oltre 50 anni. E' una responsabilità enorme ma anche un onore e io voglio fare del mio meglio per assicurarmi che lei ottenga il meglio che ho da offrire". Nell'attesa potete scoprire qualche dettaglio sul nuovo costume di Batgirl. Non sappiamo, poi, se J.K. Simmons potrebbe tornare come Commissario Gordon nel film.

Creata da William Dozier, Julius Schwartz, Gardner Fox e Carmine Infantino nel 1967 in "Detective Comics" n. 359, Barbara Gordon è la giovane figlia del commissario Gordon, ed ha iniziato ad operare come vigilante di Gotham mentre lavorava come capo della Biblioteca pubblica della città. Nel corso del tempo, Barbara è diventata un personaggio fondamentale della Bat-family, e dopo essere rimasta paralizzata durante gli eventi dello sconvolgente "Batman: The Killing Joke" del 1988, ha assunto l'identità di hacker barra aiutante di Batman ed esperta di computer Oracle. Nel rilancio di New 52 del 2011, Barbara si è ripresa dalla sua paralisi grazie a un intervento chirurgico e ha operato sia come Batgirl che come Oracle in determinati contesti.