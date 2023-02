Batgirl, Leslie Grace sulla cancellazione: 'L'ho saputo come tutti voi'

La cancellazione di Batgirl è stata un fulmine a ciel sereno per milioni di fan DC che speravano di poter vedere Leslie Grace nei panni della celebre supereroina, affiancata per di più da colleghi come Brendan Fraser e Michael Keaton: la decisione degli Studios, però, è giunta inaspettata anche per i diretti interessati.

A parlarne, dopo aver definito Batgirl tutt'altro che impubblicabile, è stata la stessa Leslie Grace: l'attrice ha ricordato di aver saputo della cancellazione del film proprio come un qualunque fan, senza ricevere prima alcun tipo di preavviso (nonostante, ovviamente, fossero noti i problemi occorsi in fase di produzione).

"L'ho scoperto come tutti voi. All'improvviso il mio telefono esplose, fu come far scoppiare un pallone. Quel giorno ero davvero molto concentrata sul tenere tutto dentro, ma ero anche così certa della magia che era avvenuta, sia per quanto riguarda la mia esperienza sia per ciò che avevo visto tra i membri del cast e del team, che pensai tipo: 'Dev'essere successo qualcosa di folle su cui non abbiamo alcun tipo di controllo'" sono state le parole dell'attrice.

E voi, speravate ancora che Batgirl potesse effettivamente rivelarsi un successo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Brendan Fraser ci ha parlato del Firefly che avremmo visto nel film di El Arbi e Bilall Fallah.